حكيم بن حمودة: سأواصل مسيرتي وسأظل دائما في خدمة تونس

أكد حكيم بن حمودة مرشح عدد من الأحزاب لرئاسة الحكومة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه سيُواصل مسيرته بعد الإعلان على تكليف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة القادمة والدفاع على أفكاره وسيظل دائما في خدمة تونس.

وأشار « بن حمودة » إلى أنه قدم مشروعا شاملا للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية يعتمد على برنامج يهدف إلى إعادة بناء عقد اجتماعي جديد يرتكز على تدعيم التحول الديمقراطي، بناء نمط تنموي جديد والخروج من الفقر والتهميش الاجتماعي.

كما توجه « حكيم بن حمودة » بالشكر إلى الأحزاب السياسية والكتل النيابة التي رشحته لرئاسة الحكومة على ثقتهم، شاكرا المنظمات الاجتماعية والشخصيات الوطنية وكل الأصدقاء الذين ساندوا هذا الترشح وعبروا عن دعمهم.

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