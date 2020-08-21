حمادي العقربي أسطورة كرة القدم في ذمة الله

فارق أسطورة كرة القدم التونسية وساحر الأجيال اللاعب الدولي السابق ولاعب النادي الصفاقسي حمادي العقربي اليوم الجمعة 21 أوت 2020، الحياة عن 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ويُعدّ الفقيد أحد أبرز نجوم منتخب تونس لكرة القدم الذين صنعوا ملحمة نسور قرطاج في مونديال « الارجنتين 1978″ .

وقد ولد العقربي يوم 20 مارس 1951 وبدأ ممارسة الكرة في البطحاء ليكتشفه سنة 1963 مدرب الصفاقسي اليوغوسلافي « ميلان كريستيك » وتنبأ له حينها بمستقبل كروي كبير، وبدأت رحلة حمادي العقربي مع فريق النادي الصفاقسي في اصناف الشبان وتدرج ضمن مختلف الفئات حتى وصل للفريق الأول وأصبح أهم نجوم فريق عاصمة الجنوب على امتداد تاريخه الطويل .

شارك العقربي في أول مباراة مع الفريق الأول للنادي الصفاقسي يوم 5 أفريل 1970، واعتزل اللعب رسميا يوم 20 ماي 1989 وعمره 38 سنة بعد مسيرة امتدت على مدار 26 عامًا من العطاء.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه والأسرة الرياضية كافة جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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