حماية الحدود والهجرة محور لقاء وزير الداخلية بوفد ألماني

استقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » اليوم الاثنين 05 سبتمبر 2022، بمقرّ الوزارة كاتب الدولة البرلماني بوزارة الداخلية والأقاليم الألمانية »Johann Saathoff » والقائمة بأعمال السفارة الألمانية بتونس والوفد المرافق لهما الذي يضمّ بالخصوص كلّ من رئيس المكتب الفدرالي الألماني للحماية والمساعدة إبان الكوارث BBK ورئيس الوكالة الألمانية للنجدة الفنية THW.

وقد تمحور اللقاء حول علاقات الشراكة بين البلدين في كافة الميادين وسبل مزيد دعمها خاصّة في مجال الأمن وحماية الحدود والهجرة غير الشرعية على غرار التعاون مع كلّ من الديوان الفدرالي للشرطة العدلية الألمانية، الشرطة الفدرالية الألمانية، الوحدة المختصة الالمانية والتعاون في مجال التنقل والتصرّف التوافقي للهجرة والعودة الطوعية.

كما كان اللقاء مناسبة لتثمين نجاح التمرين المشترك بين الديوان الوطني للحماية المدنية وكلّ من المكتب الفدرالي الألماني للحماية والمساعدة إبان الكوارث والوكالة الألمانية للنجدة الفنية تحت عنوان « مجابهة الفيضانات بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة »، حيث نوّه الوفد الألماني بالخبرة والحرفية التي اكتسبها أعوان الحماية المدنية في المجال.

كلمات البحث :الهجرة;وزير الداخلية;وفد ألماني