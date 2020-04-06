حماية المساجين في ظلّ وباء كورونا محور لقاء الفخفاخ بجمال مسلّم



استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الاثنين 6 أفريل 2020، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلّم.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد في ظلّ وباء الكورونا وأهم الإجراءات الإجتماعية التي تمّ إتخاذها لفائدة الفئات الهشة والضعيفة وسُبل حماية المساجين وتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل السجون.

وأكّد رئيس الحكومة على أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها كانت في إحترام تامّ لحقوق الانسان في جانب الحريات الفردية والعامة مثمّنا في هذا الإطار الدور الهام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ضمان عدم المسّ من الحقوق والحريات.

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