حمدي: أغلب المقاطعين لمسار الرئيس يُراهنون على إسقاطه قبل الاستفتاء

اعتبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في حوار على إذاعة موزاييك اف أم اليوم الخميس 9 جوان 2022، أنّ « أغلب المقاطعين للمسار الحالي، يُراهنون على إسقاط هذا المسار وإسقاط الرئيس وإنهاء هذه المهمة قبل حلول 25 جويلية ».

وخصّ بالذكر الأحزاب السياسية، قائلا: « هذا بات بالمكشوف، وأنا اتحدّث عن الأطراف السياسية التي تهدّد وترهب النّاس.. أما اتحاد الشغل فهو قصّة أخرى، هو منظمة وطنية لها استحقاقات » .

وقال حمدي: « هذا المسار أصبح بالنسبة لهم حياة أو موت.. إذا مرّ الاستفتاء في 25 جويلية بأغلبية مريحة يعرفون جيّدا أنّ كلّ شيء انتهى ».

وبين المتحدث بأن بعض الأطراف تتسابق لخلق « معارك وهمية » على غرار « معركة الهوية » .

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