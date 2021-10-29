حملات تلقيح داخل مؤسسات التكوين المهني لفائدة المتكونين

أعلنت وزارتا الصحة والتشغيل والتكوين المهني في بلاغ مشترك، أنّ حملات تلقيح ضد كورونا داخل مؤسسات التكوين المهني ستنطلق بداية من الأسبوع الجاري لفائدة المتكونين المرسمين بهذه المؤسسات من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح على أن تتواصل إلى غاية منتصف شهر نوفمبر القادم.

ودعت الوزارتان كل المتكونين الراغبين في تلقي التطعيم ضد كورونا والبالغين من العمر 15 سنة فما فوق الى المبادرة بعد موافقة أوليائهم الى تسجيل أسمائهم لدى إدارة مؤسسات التكوين المسجلين بها وإيداع وثيقة « موافقة الولي » بعد تعميرها وإمضائها من قبل الولي.

موافقة الولي:

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