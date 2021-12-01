حملات متنقلة للتلقيح أيام قرطاج المسرحية والموسيقية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن تنظيم حملات تلقيح متنقلة ضد فيروس كورونا بمناسبة الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية من 3 الى 13 ديسمبر 2021 والدورة السابعة لأيام قرطاج الموسيقية من 7 الى 24 ديسمبر 2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال هذه الحملات تركيز نقطة تقصي سريع للإصابة بفيروس كورونا مع تقديم شهادة « QR Code » في الغرض للمسافرين.

وستُركِز الوزارة نقطة تلقيح ضد كورونا بمدينة الثقافة وستضع فريقا طبيا على ذمة ضيوف المهرجان بأحد النزل بالعاصمة.

ودعا البلاغ كافة المواطنين الوافدين على هذه التظاهرات الإقبال على نقاط التلقيح المذكورة لتلقي الجرعة الأولى أو استكمال تلقيحهم والتقصي السريع لفيروس كوفيد-19 مع التأكيد على المحافظة وحسن تطبيق البروتوكول الصحي.

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