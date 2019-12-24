حملة وطنية مجانية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة الولايات

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات الجمهورية تنطلق ابتداء من الأسبوع الأول من شهر جانفي 2020 لتتواصل إلى موفى شهر مارس 2020.

كما ذكّرت الوزارة بأن هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، موضحة بأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالاتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية.

ودعت الوزارة كل المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة باصطحاب كلابهم للتلقيح و تسهيل عمل فرق التلقيح.

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