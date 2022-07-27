حمه الهمامي: سعيد فشل في تمرير الدستور والخريف المقبل سيكون ساخنًا

اعتبر رئيس حزب العمال حمة الهمامي في تصريح على قناة الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد فشل في تمرير الدستور لأن 75% من الناخبين المسجلين في الاستفتاء رفضوا التصويت إما بفعل المقاطعة أو عدم اقتناعهم بمضامين الدستور المقترح، وفق تعبيره.

وأضاف الهمامي أن هذا الاستفتاء يشكل « حلقة ضمن حلقات الانقلاب » ، مؤكدًا أن هيئة الانتخابات مشكوك في نزاهتها كما أن الأرقام التي صرحت بها بعيدة عن الصحة.

وخلص الهمامي إلى أن الخريف المقبل سيكون ساخنًا، وأن القوى السياسية التونسية ستشرع في حملة وطنية لإسقاط منظومة سعيّد السياسية والدستورية، وذلك على أساس مشروع تونسي بديل يقوم على احترام السيادة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، على حد قوله.

وشكك الهمامي في النسبة المقدمة من هيئة الانتخابات، معتبرا أن امتناع 75% من الجسم الانتخابي عن التصويت يعني بصورة مباشرة فشل الاستفتاء وأنه وجب إعادته.

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