حوالي 1000 شخص شاركوا في الوقفة الاحتجاجية للدستوري الحر

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أن الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها أحد الأحزاب صبيحة اليوم 20 نوفمبر 2021 بساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة انتهت على الساعة 13.20 وشارك فيها حوالي 1000 شخص حسب تقديرات المصالح الأمنية.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم تركيز نقاط تفتيش ومسالك مرورية للمحتجين لتأمين سلامتهم والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات من ناحية مع الحفاظ على الانسياب المروري بالطرقات المحيطة بموقع الاحتجاج من ناحية أخرى وتأمين المرور العادي للمترجلين والعربات لكل المواطنين المارين من المكان.

كما أكدت الوزارة أن الحركة الاحتجاجية انتهت دون أي حوادث تُذكر كما تشكر كل القوات الأمنية المتدخلة على الحرفية في الأداء.

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