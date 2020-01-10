حيدرة – القصرين: القبض على إرهابي وحجز سلاح كلاشينكوف

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تمّ تنفيذ عملية إستباقية نوعية إستهدفت أحد قادة ما يسمى بـ « أجناد الخلافة » الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، مختص في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة، كان قد إلتحق بالجبال التونسية في أوائل سنة 2013 وشارك في أغلب العمليات الإرهابية التي تبناها التنظيم المذكور وهو محل عدة مناشير تفتيش. وقد تمت هذه العملية من خلال إستدراجه ونصب كمين محكم له لتتمكن مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة بالتنسيق مع القوة الأمنية المشتركة بالقصرين وإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامة لوحدات التدخل للأمن الوطني من إيقافه فجر يوم 09 جانفي 2020 بجهة حيدره من ولاية القصرين.

هذا وتم بمناسبة العملية ذاتها حجز بندقية نوع كلاشينكوف و189 خرطوشة ومخزني (02) ذخيرة ومواد لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة وأغراض أخرى مختلفة.

هذا ولا تزال الأبحاث ذات العلاقة متواصلة على صعيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.

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