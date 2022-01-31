خبير في الإحصاء: تونس لم تصل بعد إلى ذروة الإصابات والوفيات

أكد الخبير في الإحصاء والمختص في التقييم الكمي للمخاطر معز الهمامي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء الأحد، أن تونس تعيش اليوم الموجة السادسة من فيروس كورونا واعتبر أن بلادنا وصلت إلى ذروة انتشار الفيروس، تليها بعد ذلك 10 أيام على الأقل للوصول إلى ذروة الإصابات والدخول إلى المستشفيات و15 يوما للوصول إلى ذروة الوفيات.

وتوقّع الهمامي ارتفاع عدد الوفيات المسجل حاليا إلى 50 حالة وفاة يوميا.

وشدد المختص على ضرورة الانتباه إلى طاقة استيعاب مستشفياتنا من أسرة الإنعاش خاصة على مستوى الجهات، معتبرا أن الوضع حاليا تحت السيطرة.

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