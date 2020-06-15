خدمة جديدة عن بعد لأصحاب الدراجات النارية صغيرة الحجم

أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها أطلقت خدمة عن بعد لفائدة أصحاب الدراجات النارية صغيرة الحجم (أقل من 50 صم مكعب) تهدف الى توجيههم الى مؤسسة التأمين المعنية باكتتاب عقد تأمين

ودعت الجامعة أصحاب هذا الصنف من الدراجات النارية الدخول الى موقع الواب الخاص بها وتعمير استمارة طلب تأمين دراجة نارية وسيتم توجيههم لمؤسسة التأمين المعنية بواسطة مراسلة إلكترونية على العنوان الموجود بالاستمارة

وبينت الجامعة بأن هذه الخدمة الجديدة تأتي حرصا على ضمان صحة المواطنين وتفاديا لخطر انتشار فيروس « كورونا المستجد » .

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