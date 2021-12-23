خدمة مجانية لمن تعذّر عليهم استخراج جواز التلقيح عبر «EVAX»

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ أصدرته فجر اليوم الخميس، أنها وضعت وقتيا على ذمّة المواطنين الذين تعذّر عليهم استخراج جواز التلقيح عبر منظومة « EVAX » الخدمة المجانية التالية : *2022*CODE_EVAX#

وذلك لإثبات استكمال عملية التلقيح وللاستظهار بنصّ الإرساليّة عند كلّ

طلب.

وتأتي الخدمة الجديدة تنفيذا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس « سارس كوف – 2″ .

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