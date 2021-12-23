خدمة مجانية لمن تعذّر عليهم استخراج جواز التلقيح عبر «EVAX»

اخر تحديث : 23/12/2021

وزارة تكنولوجيا

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ أصدرته فجر اليوم الخميس، أنها وضعت وقتيا على ذمّة المواطنين الذين تعذّر عليهم استخراج جواز التلقيح عبر منظومة « EVAX » الخدمة المجانية التالية : *2022*CODE_EVAX#

وذلك لإثبات استكمال عملية التلقيح وللاستظهار بنصّ الإرساليّة عند كلّ
طلب.
وتأتي الخدمة الجديدة تنفيذا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس « سارس كوف – 2″ .


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