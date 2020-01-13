خروج قطار بجبل الجلود عن مساره.. شركة السكك الحديدية توضّح

أًصدرت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة مساء اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا على إثر تداول بعض المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة خبر خروج قطار جديد في طور التجربة عن مساره بجبل الجلود .
وأكدت الشركة أنّ القطار المذكور ليس في طور التجربة و إنما هو أحد قطارات الشبكة الحديديّة السّريعة التي تمّ إستلامها بميناء رادس ليتمّ نقله نحو المستودع.
كلمات البحث :جبل الجلود;شركة السكك الحديدية;قطار
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.