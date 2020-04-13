خطية بـ50 دينار ضد المخالفين للحجر الصحي وحظر الجولان

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري في تصريح لها مساء اليوم الاثنين، أنه تمت المصادقة خلال مجلس وزاري على مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا سيمكن من سن خطية مالية قدرها 50 دينار تضاعف في حالة العود في صورة عدم احترام الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان.

كما سيمكن المرسوم من اتخاذ اجراءات بخصوص تنقل الاشخاص ووضعهم تحت المراقبة في حال إصابتهم بفيروس كورونا أو تعلقت بهم شبهة الإصابة.

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