خطية ضد إذاعة صبرة وإيقاف نهائي لبرنامجها «Libre Antenne»

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة « صبرة أف.أم » قدرها 30 ألف دينار مع الإيقاف النهائي لبرنامجها « Libre Antenne » وعدم إعادة بث حلقة 22 أوت 2022 منه وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.

وأرجعت الهايكا قرارها لما تم تسجيله من خروقات تتعلق خاصة بعدم احترام مبادئ التوازن والنزاهة وتوظيف الإذاعة لخدمة أغراض شخصية، إضافة إلى اعتبار الإذاعة في حالة عود بالنظر لتكرر ارتكاب الخرق نقسه.

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