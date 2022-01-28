خطية للغنوشي بـ10 آلاف دينار: الطاغوتي يُؤكّد أن للنهضة من المؤيدات ما يدحض ذلك

أًصدرت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقضي بتسليط خطية مالية ضده بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الاشهار السياسي.

وأوضح المكلف بالإعلام بحركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم، بأن الحكم ابتدائي غيابي يتعلّق ببث الاحتفال الأخير لنهاية الحملة الانتخابية بجهة صفاقس الأولى والثانية على قناة تلفزية.

وشدد المتحدث على أن المسألة ليست متعلقة براشد الغنوشي في شخصه ولكن بصفته الممثل القانوني للحزب على غرار ما سيحصل لبقية المترشحين الـ19 المرتكبين لمخالفات انتخابية .

واعتبر الطاغوتي أن الدائرة السادسة التي أصدرت الحكم تثير بعض التساؤلات وهي التي حكمت ضد المرزوقي وغيابيا ضد الأستاذة بشرى بلحاج حميدة.

وأشار المتحدث إلى أنه لا داعي لإصدار حكم غيابي وكان من الأجدر أن يتم استدعاء الغنوشي، مؤكدا أن لديهم من المؤيدات ما يدحض ذلك ويُثبت حق الحركة في أنها لم تُخالف الإشهار السياسي .

كلمات البحث :الطاغوتي;الغنوشي;النهضة