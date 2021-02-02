خطية مالية بـ20 ألف دينار ضد «إذاعة القرآن الكريم»

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على القناة الإذاعية الخاصة غير الحاصلة على إجازة « إذاعة القرآن الكريم »، وذلك من أجل ممارستها نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي ينص في الفصل 31 منه، على أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب « إجازة إحداث واستغلال قناة » ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وأكدت الهايكا أنه سبق دعوة الإذاعة المذكورة للتوقف عن البث وفق قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في المرسوم عدد 116.

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