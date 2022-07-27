خطية مالية بـ20 ألف دينار ضد التلفزة التونسية بسبب خرق الصمت الانتخابي

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022، تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وتعلق الخرق ببث تصريح مباشر لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي تولى فيه التطرق للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مع تفسيرها وتثمينها وإبراز أهميتها، وذلك خلال التغطية الاستثنائية « استفتاء 25 جويلية، الشعب يختار » التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين « الوطنية الأولى والوطنية الثانية » بتاريخ 25 جويلية 2022.

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