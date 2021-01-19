خطية مالية بـ20 ألف دينار ضد قناة التاسعة بسبب برنامج «ديما لاباس»

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة « التاسعة » ودعوتها إلى سحب الجزء المتعلق بالخرق المسجل من حلقة برنامج « ديما لاباس » التي تم بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020 من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها استنادا لما تضمنته من مس من صورة المرأة ونيل من كرامتها وانتهاك لكرامة الإنسان.

واعتبرت الهايكا في بلاغ لها، أن قرار الخطية جاء أمام مواصلة القناة بث مضامين تنال من الكرامة الانسانية وتتعارض مع قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، رغم قرار الهيئة السابق القاضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة المذكورة والذي يجعلها في حالة عود.

كلمات البحث :خطية مالية;ديما لاباس;قناة التاسعة