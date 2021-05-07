خطية مالية بـ20 ألف دينار ضد قناة التاسعة



قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2021، تسليط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة « التاسعة » من أجل خروقات متعلقة بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار تمثلت في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية و تجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد الخمس دقائق وعدم احترام المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية (15 دقيقة) وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة وبث ومضات إشهارية في شكل رعاية تتجاوز 7 ثواني.

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