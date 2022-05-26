خطية مالية ضدّ إذاعة شمس أف أم من أجل استعمال ألفاظ غير لائقة

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة يوم 09 ماي 2022، تسليط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على القناة الإذاعية « شمس أف.أم » من أجل ما تضمنته حلقة برنامج « الماتينال » التي تم بثها بتاريخ 07 أفريل 2022 من خروقات تتعلق باستعمال ألفاظ وعبارات غير لائقة تضمنت حثا على العنف في تعارض مع واجب تقديم مضامين إعلامية يتم فيها حسن اختيار العبارات المستعملة احتراما لمختلف فئات المستمعين .

واعتبرت الهايكا ما قُدّم مسا من أخلاقيات المهنة الصحفية ويتعارض مع مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.

كما قرر المجلس سحب الجزء موضوع القرار من الموقع الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه أو استغلال جزء منه.

واعتبرت الإذاعة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 31 جانفي 2022، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار بخصوص حلقتي 03 و04 جانفي 2022 من البرنامج ذاته لما تضمنته من خروقات شتم وتوظيف الإذاعة للتهجم على الأشخاص.

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