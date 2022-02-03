خطية مالية ضدّ إذاعة شمس أف أم من أجل الشتم والتهجم على الأشخاص

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة يوم 31 جانفي 2022، تسليط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار على القناة الإذاعية « شمس أف.أم » من أجل ما تضمنته حلقتي برنامج « الماتينال » التي تم بثها بتاريخ 03 و04 جانفي 2022 من عبارات شتم من معلّق قار بالبرنامج في حق شخص كان قد قدّم شكاية للهيئة في الغرض، إلى جانب توظيف الإذاعة للتهجم على الأشخاص خدمة لأغراض شخصية علاوة على استعمال ألفاظ وعبارات غير لائقة تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية ومع مقتضيات المرسوم عدد 116.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث الجزء من الحلقتين المتضمنتين للخروقات وسحبه من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

واعتبرت الإذاعة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها، بتاريخ 03 ديسمبر 2021، دعتها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والضوابط المهنية في المادة الإعلامية التي تقدمها وإلى تجنب كل خطاب فيه سب وشتم تجاه الأشخاص وفيه إساءة لكرامة الإنسان وتوظيف للإذاعة لغرض التهجم على الأشخاص لأغراض شخصية وتجنب بث عبارات وكلمات وإيحاءات غير لائقة احتراما لمختلف فئات المستمعين.

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