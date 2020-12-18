خطية مالية ضدّ قناة «تونسنا» من أجل السب والشتم والمسّ من كرامة الإنسان

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة يوم 14 ديسمبر 2020، تسليط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة « تونسنا »، وسحب حلقة برنامج « الإثنين الرياضي » التي تمّ بثها بتاريخ 16 نوفمبر 2020 من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و الالتزام بعدم إعادة بثها.

وأرجعت الهايكا ذلك لما تضمنته من خروقات تتمثل في السب والشتم والمسّ من كرامة الإنسان وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وأحكام الفصول 14 و23 و 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

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