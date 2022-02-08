خطية مالية ضد إذاعة «القرآن الكريم»

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها 50 ألف دينار على القناة الإذاعية الخاصة غير القانونية « إذاعة القرآن الكريم » ، وذلك من أجل عودتها إلى ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن « تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب « إجازة إحداث واستغلال قناة « ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري » .

وقد سبق تنفيذ قرار حجز للتجهيزات الضرورية للبث التابعة للإذاعة المذكورة من أجل ممارسة نشاط بث دون إجازة آخرها بتاريخ 27 أكتوبر 2021، غير أن عودتها إلى البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.

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