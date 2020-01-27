خطية مالية ضد قناة الإنسان وايقاف نهائي لبرنامج خليّك معانا

اخر تحديث : 27/01/2020

برنامج خليك معانا على قناة الانسان

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 06 جانفي 2020، تسليط خطية مالية ضد القناة التلفزية الخاصة « الإنسان » قدرها 50 ألف دينار من أجل المخالفات المرصودة بحلقة 23 نوفمبر 2019 من برنامج « خليّك معانا » والتي جعلتها في حالة عود.
كما قرر مجلس الهيئة إيقاف بث البرنامج المذكور بصفة نهائية وعدم إعادة بث الحلقة موضوع المخالفة على القناة وسحبها من موقعها الالكتروني الرسمي ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الهيئة قد اتخذت سابقا قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على قناة « الانسان » قدرها خمسون ألف دينار وإيقاف البرنامج المذكور لمدة 03 أشهر وذلك على خلفية ما تضمنه من بث لخطاب تحريضي ضد فئة من التونسيين.
كما قررت التقليص في مدة الإجازة المسندة للقناة بسنة نظرا لعدم التزامها بالتوجهات الأساسية للبرمجة المنصوص عليها في اتفاقية الإجازة.


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