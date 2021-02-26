خطية مالية ضد قناة التاسعة من أجل خروقات متعلقة بالإشهار



قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2021، تسليط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة « التاسعة » من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.

وتتمثل هذه الخروقات خاصة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة. وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد القناة لمدة 24 ساعة بتاريخ 12 ديسمبر 2020.

واعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 18 جانفي 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها 5 آلاف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.

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