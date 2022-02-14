خطية مالية ضد قناة حنبعل من أجل خرق في برنامج « سويعة كان»

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 فيفري 2022، تسليط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة « حنبعل » وذلك لما تضمنته حلقة 29 جانفي 2022 من برنامج « سويعة كان » من بثّ لخطاب فيه سب للجلالة وكلمات نابية تفوه بها مراسل البرنامج.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث الجزء من الحلقة المتضمن للخرق وسحبه من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

كلمات البحث :خطية مالية;سويعة كان;قناة حنبعل