خط بحري مباشر بين صفاقس وطرابلس لتصدير الغلال إلى ليبيا

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إتلاف أطنان من المشمش: وزارة التجارة تُوضّح أصدرت وزارة التجارة اليوم الخميس، بلاغا توضيحيا تبعا لما يتم تسويقه من قبل أطراف مهنية حول ت ...

قريبا: إطلاق خط بحري تجاري مباشر بين تونس وداكار وابيدجان وغانا أعلنت وزارة النقل ان تونس تستعد ، خلال الاشهر المقبلة، لفتح خط بحري تجاري مباشر يربط تو ...

خط بحري جديد لنقل البضائع يربط تونس بليبيا أفادت إحدى المواقع الإخبارية نقلا مصدر مطلع بالشركة التونسية للملاحة، أن رئيس مدير عام الشركة سي ...

وزارة الفلاحة تضع إستراتيجية وطنية لتصدير الحليب إلى "ليبيا" أكّد وزير الفلاحة "محمد بن سالم" في تصريح إذاعي اليوم الخميس، أنه وفي إطار مقاومة ظاهرة التهر ...