خط بحري مباشر بين صفاقس وطرابلس لتصدير الغلال إلى ليبيا

قام المجمع المهني المشترك للغلال بالتنسيق مع الشركة الناقلة البحريية TunShip بتنظيم خط بحري مباشر بين ميناء صفاقس وميناء طرابلس ابتداء من يوم الأحد 26 أفريل 2020 (مدة الرحلة 48 ساعة)،وذلك في اطار الاعداد للموسم التصدري الحالي للغلال التونسية البدرية والفصلية نحوي السوق الليبية وفي ظل غلق الحدود البرية مع ليبيا والجزائر بسبب انتشار فيروس كورون المستجد.
وفيما يلي تسعيرة الشحن المقترحة:
حاويات عادية (15-16 طن): 1.525 دولار أمريكي (276 مليم/ كلغ)،
حاويات مبردة (15-16 طن): 3.350 دولار أمريكي (607 مليم/ كلغ).
كلمات البحث :صفاقس;طرابلس;غلال;ليبيا
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