خط تمويل مجري مع البنك الوطني الفلاحي بقيمة 80 مليون أورو

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد Peter SZIJJARTO، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس يوم الأربعاء، على إفتتاح منتدى الأعمال التونسي المجري.

وقد شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين الحاضرين تم خلالها تباحث فرص تعزيز التبادل وبناء شراكات تساعد على تطوير العلاقات الإقتصادية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المجري EXIM BANK والبنك الوطني الفلاحي، سيقدم بمقتضاها البنك المجري خط تمويل لفائدة المؤسسات التونسية الراغبة في بعث مشاريع صناعية أو فلاحية وذلك باقتناء ما تحتاجه من تجهيزات ذات منشأ مجري، بقيمة قدرها 80 مليون أورو أي ما يناهز 265 مليون دينار.

وتم أيضا التوقيع على إتفاقية شراكة بين شركة Natilait التونسية الناشطة في مجال الألبان والشركة المجرية Agrofid-MTKI، سيتم بمقتضاها العمل لإرساء شراكة فنية وعلى تبادل الخبرات والبحوث في ما يتعلق بمزيد تطوير منظومة الألبان وتحسين أداءها وجودتها.

وحضر أشغال المنتدى سفير المجر بتونس وعدد من رجال أعمال البلدين وممثلي مؤسسات ينشطون في عديد القطاعات من ذلك، القطاع الصناعي والفلاحي والطاقة والصناعات الدوائية والبيئة والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة التجهيزات الطبية والصحية وغيرها، إلى جانب مسؤولي بعض البنوك من البلدين.

وبيّن وزير الخارجية المجري أن زيارة تونس على رأس وفد هام من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وتنظيم هذا المنتدى، يعكس مدى اهتمام الحكومة المجرية بدعم التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، كما تعكس الثقة في توفر إمكانيات كبيرة لدى الجانبين لبناء شراكات مثمرة تخدم مصالح البلدين.

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