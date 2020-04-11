نفى إعفائه: وزير الصحة يُعلن ترقية شكري حمودة

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك مساء اليوم السبت، أنه قرر بعد التشاور مع شكري حمودة مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية والمكلف بالإشراف بالنيابة على هيئة الإشهاد و الإعتماد ترقيته من مدير إلى مدير عام للهيئة الوطنية للإشهاد و الاعتماد

وأكد الوزير أنه قام اليوم بإمضاء القرار وأعلمه بذلك و كان مرتاحا لذلك و طلب منه مواصلة مهمته السابقة حتى يقع خلال أيام تعيين مدير جديد للرعاية الصحية الأساسية

وأضاف المكي في تدوينة ما يلي:

« لو تبين لي انه غير راض على ترقيته سأعيده إلى موقعه السابق كمدير وأعين مديرا عاما آخر للهيئة لأنني أريد ان يكون المسؤول مرتاحا في منصبه و مقتنع به و أظنني حققت ذلك بترقيته بعد التشاور » .

وكان موقع 17-14 تونس قد أورد خبرا مفاده قرار وزير الصحة عبد اللطيف المكي إعفاء الدكتور شكري حمودة من إدارة الرعاية الطبية الأساسية .

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