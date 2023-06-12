خلال أسبوع: الديوانة تحجز بضائع مهربة بقيمة 1.6 مليون دينار

تمكنت الفرق التابعة لوحدات الحرس الديواني بكلّ من مدنين وسوسة وصفاقس وتونس وقفصة من حجز كميات هامة من الملابس الجاهزة والأجهزة الكهرومنزلية والسجائر والمعادن وغيرها من البضائع المهربة بقيمة جملية فاقت 1.6 مليون دينار.

حيث قامت الفرق التابعة للوحدة الخامسة بمدنين بحجز كميات من القماش المهرب وكماليات الهواتف الجوالة والشماريخ المهربة بقيمة 350 ألف دينار وحجزت فرقة الحرس الديواني ببن قردان شاحنة تحتوي على 7250 متر من القماش المهرب بقيمة 50750 دينار. وقامت نفس الفرقة بحجز كمية هامة من كماليات الهواتف الجوالة قدرت قيمتها الجملية بـ100 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين من حجز 4320 شمروخ مخفية داخل إحدى الأحواض الرملية بمنطقة برج الخضراء وذلك إثر تقفيّ آثار سيارة رباعية الدفع وتم للغرض تحرير محضر قدرت قيمته الجملية بما يناهز 130 ألف دينار.

من جهة أخرى، قامت مصالح فصيل الحرس الديواني بالمنستير إثر عمل استعلامي بحجز كيلوغرام من الذهب و3 كلغ من الفضة بقيمة تقديرية تبلغ 204 ألف دينار، وتم إثر عمل استعلامي وتفتيش لإحدى المستودعات بالجهة حجز كميّات من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 75 ألف دينار، وفي عملية أخرى مشابهة حجزت فرقة الحرس الديواني بسوسة كمية من الملابس الجاهزة بقيمة 58 ألف دينار.

وعلى مستوى وحدة الحرس الديواني بقفصة تمكنت فرقة الحرس الديواني بتمغزة من حجز كمية من العجلات المطاطية قدرت قيمتها الجملية 61 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل، كما قامت بحجز 8400 قطعة ملابس جاهزة بقيمة 25 ألف دينار وذلك إثر مداهمة وتفتيش إسطبل بمنطقة أم العرائس.

وحجزت فرقة الحرس الديواني بالرقاب كميّة هامّة من موادّ التّجميل والحقائب اليدويّة المهرّبة بقيمة 136 ألف دينار كما تمكنت من ضبط شاحنة ثقيلة محملة بتجهيزات كهرومنزلية مهربة وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ278 ألف دينار.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من حجز كمية من السجائر ومكيفات الهواء المهربة مخفية داخل مخابئ مهيأة وسط شاحنة معدة لنقل لحوم الدواجن وقدرت قيمة المحجوز بـ 70500 دينار.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد بحجز كميات من الملابس الجاهزة وكاميرات المراقبة وكماليات الهاتف الجوال المهربة بقيمة 353 ألف دينار.

وحجزت فرقة قليبية 17 ألف علبة سجائر مهربة بقيمة 54 ألف دينار محملة على متن سيارة خفيفة.

وقامت فرقة الحرس الديواني بالقصرين بضبط سيارة خفيفة تم العثور داخلها على 1791 علبة دواء مهربة.

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