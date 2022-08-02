خلال أسبوع: تسجيل 47 حالة وفاة و5967 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم من يوم 25 جويلية إلى يوم 31 جويلية 2022، تسجيل 5967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 22102 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 27.00 بالمائة.

كما تم في الفترة ذاتها، تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 29105 شخصا.

كما سُجلت 107 حالات إيواء جديدة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

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