خلال أسبوع: 20 وفاة و5477 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 حالة وفاة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جوان 2022 ليرتفع العدد الجملي للوفيات لـ28691 حالة منذ بداية الجائحة.

كما تم تسجيل 5477 إصابة جديدة بكورونا في الفترة ذاتها، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1052180 إصابة، في حين تم تسجيل 2011 حالة تعافي ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى1032789.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 34.77 بالمائة.

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