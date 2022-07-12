خلال أسبوع: 21872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أنه تم من 4 جويلية إلى يوم 10 جويلية 2022، تسجيل 21872 تحليلا إيجابيا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 52.24 بالمائة.

كما تم خلال الفترة نفسها، تسجيل 56 حالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 28823 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن 261 مصابا بالفيروس استدعى العناية في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات بالفيروس، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 1087030 إصابة.

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