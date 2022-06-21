خلال أسبوع: 2277 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

سجلت تونس خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جوان الجاري، 2277 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 10.467 تحليلا لتقفز نسبة التحاليل الإيجابية خلال أسبوع إلى 21،75 بالمائة.

وأعلنت وزارة الصحة في بلاغها الأسبوعي حول الوضع الوبائي في الجمهورية، عن تسجيل 14 حالة وفاة خلال نفس الفترة وإيواء 54 حالة جديدة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وكان مدير معهد باستور بتونس الهاشمي الوزير قد أكّد صباح اليوم الثلاثاء، عن بداية موجة صغيرة من كوفيد-19 وارتفاعها شيئا فشيئا في تونس والعالم.

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