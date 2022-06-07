خلال أسبوع : 5 وفيات و 668 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، حول الوضع الوبائي بالبلاد ، عن تسجيل 5 وفيات و 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 7،97 بالمائة، وذلك من مجموع 8386 تحليلا مخبريا منجزا، خلال الفترة الممتدّة من 30 ماي إلى 05 جوان 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات والمصحات الخاصة استقبلت خلال الفترة نفسها، 21 مصابا جديدا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 438 شخصا.

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