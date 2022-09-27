خلال أسبوع: 5 وفيات و341 إصابة جديدة بكورونا

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمصرح بها رسميا خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 سبتمبر الحالي، 5 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الفيروس 29249 وفاة.

كما سجلت وزارة الصحة 341 إصابة جديدة على إثر إجراء 6818 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس، وهو ما يمثل 5 بالمائة من مجموع التحاليل المنجزة.

وقد توافد على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خلال الفترة ذاتها، 5 مصابين جدد بالفيروس، في حين تعافى 197 شخصا من الإصابة بالمرض.

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