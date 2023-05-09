خلال أسبوع: 6 وفيات و 186 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 698 تحليلا منجزا أي بنسبة 26.64 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 ماي الجاري.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أن 18 حالة تقيم حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة.

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها الى أن اجمالي الإصابات بكورونا منذ تسجيل أول حالة في مارس 2020 والى غاية الاسبوع الأول من ماي الجاري بلغ 1153063 واجمالي الوفيات 29407 حالة وفاة.

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