خلال أسبوع : 6 وفيات و260 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 21/03/2023
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

تحليل كورونا

سجّلت وزارة الصحة، 6 حالات وفاة و260 إصابات جديدة بفيروس كورونا من جملة 1013 تحليلا تم إنجازه، خلال الأسبوع الممتد بين 13 مارس و 19 مارس الجاري وفق آخر الإحصائيات التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، ضمن بلاغها الأسبوعي المتعلق بتحيين الوضع الوبائي في البلاد.

وأقام خلال نفس الفترة 14 مصابا بفيروس كورونا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، فيما تماثل 186 مصابا إلى الشفاء، حسب ذات البلاغ.


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