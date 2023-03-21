خلال أسبوع : 6 وفيات و260 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت وزارة الصحة، 6 حالات وفاة و260 إصابات جديدة بفيروس كورونا من جملة 1013 تحليلا تم إنجازه، خلال الأسبوع الممتد بين 13 مارس و 19 مارس الجاري وفق آخر الإحصائيات التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، ضمن بلاغها الأسبوعي المتعلق بتحيين الوضع الوبائي في البلاد.

وأقام خلال نفس الفترة 14 مصابا بفيروس كورونا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، فيما تماثل 186 مصابا إلى الشفاء، حسب ذات البلاغ.

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