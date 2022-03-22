خلال أسبوع: 63 حالة وفاة وحوالي 4000 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 مارس الجاري، تسجيل 3969 إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث بلغت نسبة التحاليل الايجابية 20,65 بالمائة، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمصابين 1033731 إصابة .

كما تم تسجيل 63 حالة وفاة خلال الأسبوع ذاته، ليبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الجائحة 28 ألفا و 65 وفاة .

ولفتت الوزارة الى أن عدد المرضى بالكورونا الجدد المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته بلغ 141 مقيما، فيما بلغ عدد المتعافين خلال الفترة ذاتها 33 ألف و 568 متعاف، ليبلغ بذلك عدد المتعافين منذ ظهور الجائحة 1006120 متعاف.

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