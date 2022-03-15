خلال أسبوع: 74 وفاة وحوالي 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم من يوم 07 مارس إلى يوم 13 مارس 2022، تسجيل 74 حالة وفاة جديدة و12868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 62307 تحليلا إيجابيا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 20.65 بالمائة.

كما تم تسجيل 141 حالة إيواء جديدة بالمستشفيات والمصحات الخاصة، فيما شُفي من الوباء 8852 شخصا، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 983630 شخصا.

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