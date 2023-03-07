خلال أسبوع: 9 وفيات بكورونا و191 إصابة جديدة

سجلت تونس خلال الفترة الممتدة من 27 فيفري 2023 إلى 05 مارس الجاري، 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات مصرح بها بالفيروس، وذلك وفق البلاغ الدوري لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي في تونس.

وكشف البلاغ عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة التحاليل الإيجابية التي بلغت 19،58 بالمائة، وذلك من جملة 975 عينة تم رفعها للتحليل.

هذا وتم إيواء 20 حالة جديدة مصابة بكوفيد 19 في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة خلال الفترة المذكورة نفسها.

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