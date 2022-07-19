خلال أسبوع: 96 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الفترة الممتدة من يوم 11 جويلية إلى يوم 17 جويلية 2022، تسجيل 27340 إصابة جديدة بكورونا من مجموع 59297 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 46.10 بالمائة.

كما تم خلال الأسبوع ذاته، تسجيل 96 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات جراء الوباء إلى 28942 شخصا.

وسُجلت 311 حالة إيواء جديدة خلال الفترة ذاتها، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

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