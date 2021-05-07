خلال الحجر الصحي الشامل: غلق المساحات التجارية الكبرى والمنتزهات وتعليق ارتياد دور العبادة

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في نقطة إعلامية من قصر الحكومة بالقصبة اليوم الجمعة، بأنه تم إقرار الحجر الصحي الشامل سيبدأ من يوم 9 ماي ابتداء من منصف الليل إلى يوم 16 ماي ابتداء من الساعة الخامسة صباحا.

وسيشمل الحجر أساسا:

-حظر الجولان من الساعة السابعة إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي

-منع التنقل بين المدن إلا في الحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح

-منع التجمعات والاحتفالات والانشطة

-تعليق ارتياد دور العبادة

-غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلات الخدمات

-غلق الأسواق الأسبوعية واليومية

-غلق المساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية باستثناء محلات تجارة المواد الغذائية

-مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين

وجوب إلتزام كل من هو غير معني بالاستثناءات بالعزل الاتقائي بالمنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا للتبعات الجزائية المرتبطة بتعمد خرق التدابير المقررة بمت ينجر عنه الإضرار بالغير ونشر الأوبئة.

كلمات البحث :الحجر الصحي الشامل;العبادة;المساحات التجارية