خلال الحجر الصحي الموجه: برمجة رحلات الحافلات والقطارات

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّـه عملا بمقتضيات الحجر الصحي الموجّـه في مرحلته الأولى سيتمّ بداية من يوم الاثنين 4 ماي 2020 اعتماد برمجة جديدة.

وفيما يلي تفاصيل البرمجة:

بالنسبة للخطوط المنتظمة

1/ شبكة الحافلات :

* محور الطريق الجهوية 130 – الطريق الوطنية 8 (بلهوان – الانطلاقة -المنيهلة- سبالة بن عمار – قلعة الأندلس):

الخطوط : 3 ث – 14 ت- 44- 44 ب-44 ث- 58- 514 أ

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 20 دق

* محور الطريق الوطنية رقم 7 (محطة علي بلهوان – باردو – قصر السعيد – واد الليل – جديدة – طبربة) :

الخطوط : 42 – 542- 116-16 – 16ت- 16ث – 31- 48 – 55 – 56 – 68 – 72

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 10 دق

*محور الطريق الوطنية رقم 3 -محطة الترابط المروج2 – المغيرة- فوشانة – المحمدية :

الخطوط : 24 – 54 أ – 84 – 85 – 86

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 15 دق

* محور الطريق الجهوية رقم 36 – محطة برشلونة – بن عروس – المروج – نعسان – الخليدية

الخطوط : 25 – 25 أ – 25 ت – 22-

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 30 دق

* محور الطريق الجهوية رقم 34 – محطة برشلونة – بن عروس – المدينة الجديدة – اليسمينات – مرناق

الخطوط : 26 – 26 أ – 26 ب – 19 ت – 19 أ

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 30 دق

* محور أحياء المروج – الزهراء – حمام الانف – برج السدرية – حي شاكر :

الخطوط : 54 – 74 ب – 3710

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 50 دق

* محور الطريق الجهوية رقم 39 – الملاسين – حي الزهور – الزهروني :

الخطوط : 32 – 65 – 32 ب

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 10 دق

* محور باب سعدون – حي الزياتين – العمران الاعلى :

الخطوط : 104 – 78 – 79 – 12 – 4 أ – 36 – 43

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 25 دق

* محور الطريق الوطنية 5 -محطة الترابط سليمان كاهية- المرناقية – الفجة – برج العامري :

الخطوط : 23 ت – 23 خ – 23 ط

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 10 دق

* محور الطريق الجهوية رقم 39 محطة علي بلهوان – الزهور – سيدي حسين – فوشانة :

الخطوط : 33 – 33 أ – 34 أ

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 10 دق

* محور الطريق الوطنية رقم 9 (محطة حبيب ثامر- البحيرة – العوينة – عين زغوان – المرسى) :

الخطوط : 20 – 20 أ – 20 ب – 20 ت – 28 ث

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 15 دق

* محور الطريق الوطنية رقم 10 (محطة الترابط 10 ديسمبر – أريانة – سكرة – قرطاج) :

الخطوط : 18 – 18 ب 18 ت- 47

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 20 دق

* محور أريانة – الغزالة – جعفر- سيدي عمر – رواد الشاطئ :

الخطوط : 27 – 27 أ – 27 ج – 44 أ – 62 – 62 أ 247 – 460 – 527 – 527 أ – 6 ص – 63 – 77 – 80

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 10 دق

* محور الطريق الشعاعية X (حي الرمانة – المنار – المنازه – أريانة – الشرقية 1 و 2 ) :

الخطوط : 5 ث / – 14 أ – 38 ب – 38 ت – 51 أ – 64 – 514 – 515 -515 ب – 533 – 635

وتيرة السفرات في الجذع المشترك للمحور : 10 دق

2/ الشبكة الحديدية :

* خطوط المترو : رقم 1 : بمعدّل سفرة كل 22 دق

رقم 2 : بمعدّل سفرة كل 11 دق

رقم 3 : بمعدّل سفرة كل 40 دق

رقم 4 : بمعدّل سفرة كل 10 دق

رقم 5 : بمعدّل سفرة كل 11 دق

رقم 6 : بمعدّل سفرة كل 11 دق

* الخط ت . ح . م : بمعدّل سفرة كل 20 دق

بالنسبة للنقل الخاص/التعـاقـدي

بالإضافة إلى مواصلة تأمين النقل الخاص بأعوان الصحة وأعوان الأمن والحماية المدنية والنقل التعاقدي لأعوان القطاعات الحيوية، سيتمّ توفير حافلات إضافية مخصصة للكراء وذلك لنقل أعوان المؤسسات المعنية باستئناف النشاط.

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