خلال الفترة القادمة: إعادة افتتاح سفارة سوريا بتونس

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم 12جويلية 2023، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ، تناول العلاقات الثنائية و سبل مزيد دعمها وتعزيزها والحرص المشترك على استعادة نسقها الطبيعي، لما فيه خير ومصلحة البلدين و شعبيهما الشقيقين.

وأفاد الوزير السوري، في هذا السياق، بأن بلاده ستتولى، خلال الفترة القادمة، إعادة افتتاح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها من أجل إعطاء دفع إضافي للعلاقات الثنائية و تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي.

و شكّلت هذه المكالمة مناسبة لاستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ازاءها في مختلف المحافل العربية والاقليمية والدولية.

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