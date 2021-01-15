خلال اليوم الأول من الحجر الصحي: تحرير آلاف المخالفات وغلق 55 محلاً تجاريّا

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الوحدات الأمنيّة قامت في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس « كورونا » خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ :
* تحرير 3721 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.
* تحرير 2333 مخالفة حظر جولان.
* تحرير 2378 مخالفة منع التنقل بين الولايات.
* غلق 55 محلات تجاريّة.
* تحرير 3498 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.
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