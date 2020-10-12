خلال زيارته لشارل نيكول: وزير الصحة يدعو لإيلاء العناية اللازمة للتكفّل بالمرضى

أدى وزير الصحّة الدكتور فوزي مهدي عشيّة اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، زيارة غير معلنة للمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة حيث عاين سير العمل بعدد من الأقسام الاستشفائيّة وخاصة منها قسم الأمراض الصدريّة وقسم الانعاش الطبي بالاضافة إلى مخبر التحاليل الجرثوميّة مستفسرا عن ظروف الاحاطة والتعهّد بالمرضى.

وقد توقّف الوزير بالخصوص بقسم الاستعجالي مشدّدا على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للتكفّل بالمرضى وخاصّة حاملي كوفيد-19 بما يمكّن من الحدّ من فترة الانتظار والاسراع بتقديم الاسعافات اللازمة لكلّ الحالات الوافدة على هذه المؤسّسة الاستشفائيّة في هذا الظرف الصحي الدقيق الذي تمرّ به البلاد.

كما اطّلع الوزير بالمناسبة على آخر الاستعدادات الجارية لتخصيص قسم الجراحة « ب » للتكفّل بمرضى كوفيد-19.

‏‎وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على مزيد تقديم كلّ الدعم لتحسين ظروف العمل وتوفير مستلزمات الوقاية من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى الوافدين في إطار مزيد إحكام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجدّ.

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